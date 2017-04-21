Активисты Российского движения школьников Псковской области приняли участие в ежегодном региональном слёте

20:41, 21 апреля 2017, ПАИ

Активисты Российского движения школьников приняли участие в ежегодном областном слёте активистов школьных музеев, который проходил с 19 по 20 апреля в городе Пыталово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Российского движения школьников Псковской области.

Традиционно организаторами данного слёта является ГБОУДО Псковской области «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий». Всего в слёте приняло участие 15 детей и 13 педагогов из 14 муниципальных образований Псковской области.

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«Характерной особенностью слёта является то, что он проходит в разных муниципальных центрах Псковской области, так в 2016 году данный слёт проходил в Стругах Красных. Эта особенность позволяет школьникам лучше узнать историю Псковского края», отметили в пресс-службе.

В этом году, активистов школьных музеев принимал у себя Палкинский район. Участники слёта посетили не только районный Пыталовский музей, но и побывали на экскурсии в музеи космонавтики имени А. А. Штернфельда. Ребята посетили границу с Латвией, а также комнату боевой Славы в Вышгородецкой школе, а в центе военно-патриотического воспитания Дома детского творчества участникам слёта рассказали о детской общественной организации «Рубеж».

В пресс-службе добавили, что пыталовская пилотная школа Российского движения школьников организовала для ребят и педагогов слёта «Вечер дружбы», на котором активисты школьных музеев могли пообщаться в неформальной обстановке, обсудить интересные проекты, там же активисты Российского движения школьников рассказали ребятам о Всероссийском проекте «Я познаю Россию».

Участница слёта, активистка Российского движения школьников ученица 10 б Струго-Красненской СОШ Алла Сидоренко, поделилась своими впечатлениями от слёта: «Меня поразила ценность экспонатов, которые мы увидели, посещая музеи Пыталовского района, я буду рассказывать об увиденном своим одноклассникам и обязательно порекомендую им посетить этот район. Радует то, что в работу школьного музея в Пыталовском районе активно включены юноши, меня поразил совместный хор десятиклассников и ветеранов, который исполнял песню «Служу России».