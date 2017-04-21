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Общество

О здоровом образе жизни поговорили активисты псковского отделения «Трезвой России» в школах города

 

Сегодня, 21 апреля, активисты Федерального проекта «Трезвая Россия» по Псковской области совместно с сотрудниками полиции Пскова в рамках операции «Дети России 2017» провели ряд мероприятий направленных на популяризацию норм здорового образа жизни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

В 6 школах города, а это более 300 человек, с учащимися 8-11 классов провели профилактические «Уроки трезвости». С ребятами поговорили о проекте, показали 15-ти минутный видеоурок, а сотрудники полиции рассказали об административных правонарушениях за распитие алкоголя и курение в общественных местах.

«Сегодня важно понимать, что проведение профилактических уроков в школах является фундаментом здорового образа жизни в сознании молодежи. Наш проект и дальше будет проводить такие мероприятия!» - сказал координатора Федерального проекта «Трезвая Россия» по Псковской области Эльхан Мехтиев 

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