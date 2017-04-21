Свидетелей ДТП на улице Коммунальной в Пскове разыскивает полиция

21:11, 21 апреля 2017, ПАИ

Полиция Пскова разыскивает свидетелей ДТП, которое произошло сегодня, 20 апреля, в 18:00 у дома № 48 по улице Коммунальной в районе мини-рынка «Нива», в результате которого сбили 8-летнего мальчика. Об этом Псковскому агентству инфомрации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ребенка с травмами доставили в Детскую областную больницу. Водитель с места ДТП скрылся. Предположительно он управлял автомашиной черного цвета. На прилагаемых фото зафиксирован гражданин, подозреваемый в совершении данного ДТП.

Полиция Пскове просит всех, кто стал свидетелем ДТП и всех лиц, располагающих информацией о подозреваемом, обращаться по телефонам: 66-16-49, 29-25-82, 29-25-83 или 02.