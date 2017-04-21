1
22:21
Детские лагеря откроет этим летом Минобороны РФ
18:46
Переход бюджетников и пенсионеров на карты «Мир» утвердила Госдума
16:22
Программа празднования в Пскове 72-й годовщины Великой Победы
15:54
«Ростелеком» повысил качество ТВ-изображения для абонентов в Псковской области
14:49
Бесплатные экскурсии организовали в Пскове в Международный день памятников
14:04
Мужчина на кухне – СПЕЦВЫПУСК к Празднику пирога: Барканник, губник и накрёпок (ФОТО, ВИДЕО)
13:08
Уголовное дело грозит сотруднику псковского Росреестра, зарегистрировавшему на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа»
Еще новости
Общество

Свидетелей ДТП на улице Коммунальной в Пскове разыскивает полиция

Полиция Пскова разыскивает свидетелей ДТП, которое произошло сегодня, 20 апреля, в 18:00 у дома № 48 по улице Коммунальной в районе мини-рынка «Нива», в результате которого сбили 8-летнего мальчика. Об этом Псковскому агентству инфомрации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Ребенка с травмами доставили в Детскую областную больницу. Водитель с места ДТП скрылся. Предположительно он управлял автомашиной черного цвета. На прилагаемых фото зафиксирован гражданин, подозреваемый в совершении данного ДТП.

Полиция Пскове просит всех, кто стал свидетелем ДТП и всех лиц, располагающих   информацией о подозреваемом, обращаться по телефонам: 66-16-49, 29-25-82, 29-25-83 или 02.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Детские лагеря откроет этим летом Минобороны РФ
21 апреля 2017
Детские лагеря откроет этим летом Минобороны РФ
Переход бюджетников и пенсионеров на карты «Мир» утвердила Госдума
21 апреля 2017
Переход бюджетников и пенсионеров на карты «Мир» утвердила Госдума
Программа празднования в Пскове 72-й годовщины Великой Победы
21 апреля 2017
Программа празднования в Пскове 72-й годовщины Великой Победы
«Ростелеком» повысил качество ТВ-изображения для абонентов в Псковской области
21 апреля 2017
«Ростелеком» повысил качество ТВ-изображения для абонентов в Псковской области 1
Бесплатные экскурсии организовали в Пскове в Международный день памятников
21 апреля 2017
Бесплатные экскурсии организовали в Пскове в Международный день памятников
Уголовное дело грозит сотруднику псковского Росреестра, зарегистрировавшему на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа»
21 апреля 2017
Уголовное дело грозит сотруднику псковского Росреестра, зарегистрировавшему на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа» 5
Уважения псковичей пожелал работникам органов местного самоуправления Виктор Антонов
21 апреля 2017
Уважения псковичей пожелал работникам органов местного самоуправления Виктор Антонов
«Налоговые каникулы» предполагается ввести для псковских садоводств
21 апреля 2017
«Налоговые каникулы» предполагается ввести для псковских садоводств

Идет загрузка...