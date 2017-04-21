0
18:46
Переход бюджетников и пенсионеров на карты «Мир» утвердила Госдума
11:34
«Налоговые каникулы» предполагается ввести для псковских садоводств
11:16
Евгений Самуйлов хочет баллотироваться в Псковскую гордуму от «Единой России»
09:25
День местного самоуправления отмечается 21 апреля в России
14:28
Деликатный вопрос
14:13
На три буквы
15:40
Игорь Иванов: Безумная радость Минакова по поводу моего исключения преждевременна
Еще новости
Политика

Обязать органы опеки принимать детей, найденных приставами при розыске предложили депутаты Госдумы

Группа депутатов от фракции «Единая Россия» и член Совета Федерации Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, обязывающий ближайшие органы опеки принимать детей, обнаруженных приставами при розыске по исполнительным документам об отобрании и передаче ребенка, если невозможно сразу передать их законному представителю. Проект закона опубликован в думской электронной базе данных, передает ТАСС.

Согласно существующему законодательству, обнаружив объявленного в розыск ребенка, органы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) должны передать его законному представителю в соответствии с исполнительными документами об отобрании и передаче.

При этом, поясняют авторы инициативы, если возможность немедленно передать ребенка официальному представителю отсутствует, судебный пристав-исполнитель передает его местным органам опеки и попечительства. Однако, по словам законодателей, выявлены случаи, когда органы опеки отказывают приставам в этом, ссылаясь на отсутствие в законодательстве обязанности принимать обнаруженного в ходе розыска ребенка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Переход бюджетников и пенсионеров на карты «Мир» утвердила Госдума
21 апреля 2017
Переход бюджетников и пенсионеров на карты «Мир» утвердила Госдума
«Налоговые каникулы» предполагается ввести для псковских садоводств
21 апреля 2017
«Налоговые каникулы» предполагается ввести для псковских садоводств
Евгений Самуйлов хочет баллотироваться в Псковскую гордуму от «Единой России»
21 апреля 2017
Евгений Самуйлов хочет баллотироваться в Псковскую гордуму от «Единой России» 5
День местного самоуправления отмечается 21 апреля в России
21 апреля 2017
День местного самоуправления отмечается 21 апреля в России
Игорь Иванов: Безумная радость Минакова по поводу моего исключения преждевременна
18 апреля 2017
Игорь Иванов: Безумная радость Минакова по поводу моего исключения преждевременна 15
Виктор Рулёв занял вакантное место в гордуме Пскова
17 апреля 2017
Виктор Рулёв занял вакантное место в гордуме Пскова 7
Доходы президента РФ снизились по сравнению с 2015 годом
14 апреля 2017
Доходы президента РФ снизились по сравнению с 2015 годом 10
К 20 часам общественных работ приговорил суд секретаря Псковского горкома КПРФ
13 апреля 2017
К 20 часам общественных работ приговорил суд секретаря Псковского горкома КПРФ 6

Идет загрузка...