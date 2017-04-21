Обязать органы опеки принимать детей, найденных приставами при розыске предложили депутаты Госдумы

21:33, 21 апреля 2017, ПАИ

Группа депутатов от фракции «Единая Россия» и член Совета Федерации Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, обязывающий ближайшие органы опеки принимать детей, обнаруженных приставами при розыске по исполнительным документам об отобрании и передаче ребенка, если невозможно сразу передать их законному представителю. Проект закона опубликован в думской электронной базе данных, передает ТАСС.

Согласно существующему законодательству, обнаружив объявленного в розыск ребенка, органы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) должны передать его законному представителю в соответствии с исполнительными документами об отобрании и передаче.

При этом, поясняют авторы инициативы, если возможность немедленно передать ребенка официальному представителю отсутствует, судебный пристав-исполнитель передает его местным органам опеки и попечительства. Однако, по словам законодателей, выявлены случаи, когда органы опеки отказывают приставам в этом, ссылаясь на отсутствие в законодательстве обязанности принимать обнаруженного в ходе розыска ребенка.