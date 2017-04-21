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Политика

Госдума может ужесточить контроль над букмекерами

Депутат Госдумы Александр Сидякин и группа парламентариев от «Единой России» разработали законопроект, регулирующий деятельность букмекерских контор. Для них составили перечень мероприятий, на исход которых можно будет сделать ставку.

Как сообщает агентство ТАСС, законопроект призван предотвратить организацию и проведение незаконных азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, в том числе под видом осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

«Принятие законопроекта позволит повысить уровень правового регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и усилить защиту прав и законных интересов их участников», - считают авторы законопроекта.

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