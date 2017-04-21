Стрелковые клубы внепланово проверит Росгвардия

22:29, 21 апреля 2017, ПАИ

Росгвардия после нападения на приемную УФСБ в Хабаровске проведет внеплановые проверки в стрелковых клубах, где используется оружие. Об сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.

«В связи с событиями, произошедшими в Хабаровске, территориальным органам Росгвардии поручено провести внеплановые проверки стрелковых объектов организаций, использующих оружие, с целью установления достаточности принимаемых ими мер по его сохранности. В настоящее время идет расследование уголовного дела. Говорить об ужесточении контроля за оборотом оружия до изучения всех обстоятельств произошедшего преждевременно», - сказали в пресс-службе.

Напомним, что нападение на приемную УФСБ в Хабаровске произошло 21 апреля в 17:02 по местному времени (9:02 Мск). Молодой человек вошел в управление и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям. Погибли сотрудник ФСБ и один из находившихся в приемной посетителей - гражданин одной из стран СНГ, второй посетитель был ранен. Стрелявший ликвидирован.