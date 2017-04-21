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Общество

Новые секретные документы ЦРУ опубликовала WikiLeaks

Организация WikiLeaks опубликовала инструкцию по использованию программы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США «Плачущий ангел» (Weeping Angel). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Как следует из публикации, секретная программа разработана для многофункциональных телевизоров Samsung F Series. Ранее WikiLeaks сообщала, что «Плачущий ангел» позволяет производить звукозапись при помощи вмонтированного в телевизор микрофона, с последующей отправкой данных в ЦРУ.

Данный инструмент был разработан ЦРУ совместно с британской службой контрразведки MI-5. В сообщении отмечается, что основой для «Ангела» послужила более ранняя британская программа под названием «Распространение».

«Плачущий Ангел» - новая публикация WikiLeaks из серии Vault 7. 7 марта WikiLeaks приступила к публикации массива данных о различных способах кибершпионажа, применяемых ЦРУ. Из этой информации, к примеру, следовало, что ведомство в Лэнгли разработало программы, позволяющие производить слежку при помощи мобильных телефонов, а также технологии, благодаря которым можно получить доступ к смартфонам по всему миру. Последние позволяют считывать аудиотрафик и электронные сообщения, в том числе в популярных мессенджерах WhatsApp и Telegram.

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