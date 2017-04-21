Детские лагеря откроет этим летом Минобороны РФ

22:21, 21 апреля 2017, ПАИ

Минобороны России летом откроет детские лагеря для отдыха, военно-тактических игр и поисковой деятельности. Об этом на совещании в военном ведомстве заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Детские лагеря должны быть как для отдыха девчонок и мальчишек, так и для серьезной познавательной деятельности. Это касается и поискового движения, и всего того, что связано с военно-тактическими играми, которые сегодня имеют огромную популярность», - сказал Шойгу.

По его словам, популярность движения «Юнармия», успех его дальнейшего развития во многом зависят от того, насколько юнармейские мероприятия отвечают интересам молодежи.

Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» создано в 2016 году по инициативе Минобороны России, имеет свои отделения во всех 85 регионах страны. Основной деятельностью движения являются молодежные военно- спортивные игры, детско-юношеские военно-патриотические клубы, соревнования по прикладным видам спорта, сдача норм ГТО, вахты памяти и походы по местам боевой славы.