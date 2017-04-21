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Общество

Образовательный портал по истории отечественного кино запустили в России

Сегодня, 21 апреля, в сети запустили образовательный ресурс «Чапаев», посвященный истории отечественного кино. Об этом сообщает «Интерфакс».

Проект создан коллективом журнала «Сеанс» и его главным редактором Любовью Аркус на основе семитомной энциклопедии «Новейшая история отечественного кино», созданной изданием на рубеже девяностых и нулевых.

Ресурс включает образовательные курсы, киноведческую базу с текстами и архивными документами, а также специальный проект видео-интервью «Свидетели, участники и потомки», в котором собраны личные письма, документы и фотографии кинематографистов и их родственников.

«Чапаев» - не только о кино, но о Советском Союзе, дореволюционной и современной России. Это образовательный, энциклопедический, научно-исследовательский проект. До сих пор в истории нашего кино огромное количество белых пятен и неизученных тем. Эйзенштейн, Вертов, Довженко, Ромм, Барнет и Тарковский исследованы и описаны в многочисленных статьях и монографиях, киноавангард 1920-х и «оттепель» изучены со всех сторон, но огромная часть материка под названием Отечественное кино пока terra incognita», - рассказала руководитель проекта Аркус. 

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