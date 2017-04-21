Два российских бомбардировщика вновь осуществили полет в районе Аляски

22:52, 21 апреля 2017, ПАИ

Два дальних стратегических бомбардировщика Воздушно-космических сил (ВКС) России Ту-95 замечены в международном воздушном пространстве в 700 морских милях юго-западнее города Анкориджа на Аляске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американский телеканал CNN.

Телеканал не сообщает, поднимали ли ВВС США самолеты на сопровождение российских бомбардировщиков.

CNN отмечает, что речь идет о четвертом за последнее дни полете российских самолетов в районе Аляски.