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Общество

Два российских бомбардировщика вновь осуществили полет в районе Аляски

Два дальних стратегических бомбардировщика Воздушно-космических сил (ВКС) России Ту-95 замечены в международном воздушном пространстве в 700 морских милях юго-западнее города Анкориджа на Аляске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американский телеканал CNN.

Телеканал не сообщает, поднимали ли ВВС США самолеты на сопровождение российских бомбардировщиков.

CNN отмечает, что речь идет о четвертом за последнее дни полете российских самолетов в районе Аляски.

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