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Политика

Законопроект о лишении террористов гражданства заново внесли в Госдуму

В Госдуму в пятницу был перевнесен законопроект, позволяющий отменять решения о приобретении гражданства РФ осужденным за терроризм; число его авторов расширилось - среди них и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает «Интерфакс». 

Как следует из информации, размещенной в базе данных нижней палаты, к инициаторам проекта закона - лидерам четырех фракций - Владимиру Васильеву («Единая Россия»), Владимиру Жириновскому (ЛДПР), Геннадию Зюганову (КПРФ) и Сергею Миронову («Справедливая Россия») присоединились наряду с В. Володиным первый вице-спикер Иван Мельников (КПРФ), вице-спикеры Игорь Лебедев (ЛДПР) и Ирина Яровая («Единая Россия»), а также глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

Текст перевнесенного законопроекта в базе данных Госдумы пока не размещен - зафиксирован лишь сам факт регистрации новой версии этого документа.

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