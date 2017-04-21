Диссертацию Мединского рассмотрят в Белгороде

23:01, 21 апреля 2017, ПАИ

Докторская диссертация министра культуры РФ Владимира Мединского будет отправлена на рассмотрение в диссертационный совет по истории при Белгородском государственном национальном исследовательском университете, сообщил в пятницу «Интерфаксу» член президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Михаил Гельфанд.

По его словам, с предложением отправить диссертацию на рассмотрение в БелГУ на заседании выступил экспертный совет по истории, и это предложение было поддержано президиумом ВАК.

«Это предложение экспертного совета, с которым согласился президиум (ВАК)», - сказал Михаил Гельфанд.