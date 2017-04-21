Объединить «Платон» и ГЛОНАСС предложили в России

22:38, 21 апреля 2017, ПАИ

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил объединить две системы в одну. Об этом сообщает портал Life.

«Платон» и ГЛОНАСС, конечно, нужно объединять. Я исхожу из очень простого принципа: зачем в грузовик ставить два датчика, когда можно поставить один», — сообщил Сергей Иванов.

Напомним, что система сбора платы за возмещение ущерба федеральным дорогам «Платон» заработала в ноябре 2015 года. Первоначально тариф планировался на уровне 3,73 руб./км, но из-за массовых протестов его снизили до 1,53 руб. С 1 марта планировалось удвоить плату — до 3,06 руб., но в итоге было решено проиндексировать стоимость на 25%.