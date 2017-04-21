«Свидетелей Иеговы» запретили в России

22:50, 21 апреля 2017, ПАИ

Верховный суд России признал экстремистской работу Управленческого центра «Свидетелей Иеговы» в России и запретил его деятельность на территории страны. Об этом сообщает RT.

«Верховный суд России постановил удовлетворить иск Минюста России и признать экстремистской организацию «Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России», ликвидировать её и запретить её деятельность на территории России», — заявил судья.

Ранее в Министерстве юстиции России заявили, что «Свидетели Иеговы» нарушают закон «О противодействии экстремизму», запрещая по религиозным соображениям переливание крови членам своей организации, нуждающимся в этой процедуре.

Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России — головная организация, осуществляющая руководство российскими филиалами «Свидетелей Иеговы».