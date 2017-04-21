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Пскович, сбивший ребёнка, сам пришёл в полицию

20 апреля в 18:00 у дома №48 по улице Коммунальной в районе мини-рынка «Нива» в Пскове совершен наезд на мальчика восьми лет. Ребенок с травмами  доставлен в Детскую областную больницу.

В настоящее время личность гражданина, управлявшего автомашиной, установлена. Водитель сам обратился в УМВД России по городу Пскову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь следователям и сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, дать правовую оценку действиям участников ДТП. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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