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Общество

Псковичам советуют, как не попасть на удочку мошенников

Жители Псковской области продолжают попадаться на уловки мошенников. В частности, нечистые на руку лица размещают заманчивые объявления о продаже товаров на интернет-сайтах и под различными предлогами предлагают потенциальным покупателям перечислить на их счет предоплату, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Другим способом совершения мошенничества является получение у граждан, разместивших объявление о продаже товаров, реквизитов банковской карты под предлогом внесения на нее предоплаты или полной стоимости товара, а затем с нее  снимают  денежные  средства потерпевших.

Зачастую деньги граждан похищаются со счетов тайно, с использованием вирусного программного обеспечения.

«При общении в соцсетях проявляйте бдительность, - рекомендуют в полиции. - Помните, что от лица  ваших близких и знакомых людей могут действовать  мошенники. При поступлении информации о возникших проблемах с вашей банковской картой помните, что работники банка не спрашивают коды и пароли. Незамедлительно обращайтесь в банк лично или по телефону и уточняйте полученную информацию. Необходимо помнить, что злоумышленники используют все новые формы мошенничества. И поэтому будьте предельно осмотрительными, особенно в ходе общения с незнакомцами в сети».

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