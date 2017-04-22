В Псковско-Чудском озере отмечается рост промыслового запаса окуня и ряпушки

10:34, 22 апреля 2017, ПАИ

В Гдове прошли общественные слушания, организованные Псковским отделением Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства им. Л. С. Берга (ГосНИОРХ) по обоснованию общих допустимых уловов водных биоресурсов в Псковско-Чудском озере и малых водоемах региона на 2018 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Директор псковского отделения ГосНИОРХ Марина Мельник представила прогноз общих допустимых уловов по основным промысловым видам рыб на следующий год. Общая величина допустимых уловов на водоеме прогнозируется на уровне 10 тысяч 990 тонн (в том числе национальная квота России — 5 тысяч 946 тонн). Общая величина общих допустимых уловов в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилась на 3 тысячи 110 тонн.

Специалисты отметили, что на сегодня можно говорить о стабильном состоянии запасов основных промысловых видов водных биоресурсов на Псковско-Чудском водоеме, по некоторым видам также отмечается рост промыслового запаса (окунь, ряпушка). Таким образом, рыболовство на водоеме осуществляется на рациональной основе и не наносит ущерба водным биоресурсам.