Расширить парковочные места и уменьшить высоту бордюров планируется в Пскове

11:22, 22 апреля 2017, ПАИ

21 апреля состоялось заседание комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы под председательством депутата Константина Болотина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, рассматривались вопросы в рамках подготовки к 81-й сессии.

Члены комитета поддержали внесение изменений в отдельные муниципальные правовые акты Псковской городской Думы, по вопросам установления сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Они также утвердили местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Псков» и порядок оформления плановых заданий на проведение осмотров при осуществлении муниципального земельного контроля в городе.

Новые нормативы предусматривают расширение парковочных мест, уменьшение высоты бортового камня для маломобильных групп населения и относятся к новой застройке, реконструкции объектов капитального строительства.

Часть проектов решений касалась предоставления муниципальным бюджетным учреждениям в безвозмездное пользование или в аренду муниципального имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления. Так, детско-юношеской спортивной школе «Мастер», стадиону «Машиностроитель» для ведения деятельности планируется передать муниципальное имущество в аренду. Также на комитете депутаты обсудили вопрос предоставления нежилого здания по ул. Некрасова, 12 для «Федерации шахмат Псковской области». Её председатель Дмитрий Шахов рассказал о том, что здание будет отреставрировано инвесторами, и псковские шахматисты получат возможность заниматься в современных и комфортных условиях. Члены комитета внесли этот вопрос в повестку ближайшей сессии без рекомендаций и с тайным голосованием.

Все рассмотренные на заседании комитета вопросы приняты за основу и в целом. Окончательное решение по ним дадут депутаты на очередной 81-й сессии Псковской городской Думы пятого созыва, которая состоится 28 апреля в 10:00 в Городском культурном центре.