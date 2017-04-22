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Общество

Псковские общежития и клубы проверили наркополицейские

На прошедшей неделе в рамках комплексной межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети России-2017» полицейские провели в Пскове два рейда в местах массового досуга молодежи. В мероприятиях приняли участие представители органов образования и опеки, городской комиссии по делам несовершеннолетних и народные дружинники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Организованы мероприятия по проверке общежитий на предмет выявления признаков употребления учащимися и студентами наркотиков, проведены профилактические беседы.

В рамках операции стражи порядка посетили ряд учебных заведений города. Учащимся показали методический фильм «Все хорошие люди», направленный на профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ. После просмотра фильма состоялась дискуссия.

Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД совместно с ГБУЗ «Областной центр медицинской профилактики» и МОМВД России «Печорский» провело обучающий семинар для педагогов Печорского района, специалистов социальной защиты населения, специалистов по работе с молодежью района по теме «Профилактика потребления наркотических веществ и психотропных веществ в образовательной и молодежной среде».

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