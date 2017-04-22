Завершился областной конкурс «Я и пожарная безопасность»

10:59, 22 апреля 2017, ПАИ

21 апреля в актовом зале псковской школы №24 прошел финальный этап конкурса «Я и пожарная безопасность». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В финале приняли участие команды–победительницы третьего, межрайонного этапа конкурса. Видеоролик по теме конкурса и умение пользоваться пожарным оборудование продемонстрировали ребята из Дновского, Стругокрасненского, Палкинского, Великолукского и Пушкиногорского районов.

Всех участников и гостей конкурса порадовал своим выступлением пёс по кличке Чиф.

Каждая команда представила интересный ролик, направленный на решение социальных проблем в области пожарной, электробезопасности и безопасности на водных объектах. Также ребята показали хорошие результаты в соревнованиях по выполнению элементов боевого развертывания.

Призовые места в конкурсе роликов социальной рекламы распределились следующим образом:

1 место – команда Дновского района, 2 место – у команды юных пожарных Великолукского района, 3 место - у четвероклассников Пушкиногорского района.

Итоги пожарной эстафеты «Боевое развертывание» следующие:

«Золото» у команды Пушкиногорского района - 24,8 секунд, «серебро» получила команда юных огнеборцев Пушкиногорской школы с результатом 30 секунд, «бронзу» – команда Палкинского района, прошедшая испытания за 31,7 секунды.

Все участники финального этапа конкурса получили памятные призы, подарки, почетные грамоты и дипломы, предоставленные Государственным управлением образования Псковской области, Псковским областным отделением ВДПО, филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», Главным управлением МЧС России по Псковской области.