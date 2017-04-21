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Культура

Фестиваль русской музыки в Пскове открылся гала-концертом

21 апреля в Пскове состоялось открытие Фестиваля русской музыки, созданного в честь уроженцев земли Псковской Мусоргского и Римского-Корсакова. Открывали фестиваль симфонический оркестр Псковской филармонии и сводный хор Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

Приветственную речь произнес со сцены директор Псковской областной филармонии Артём Татаренко.

«Фестиваль русской музыки за это время приобрёл много друзей - исполнителей и зрителей. Мы постарались сделать так, что все, кто вот уже долгое время посещают и любят Фестиваль, и в этом году не разочаровались в программе. В то же время мы добавили какие-то новые элементы, которые, мы надеемся, будут вам интересны», - отметил он.

Артём Татаренко поздравил всех с открытием Фестиваля русской музыки и передал привет от генерального директора Театрально-концертной дирекции Дмитрия Месхиева. «В добрый путь! Всего хорошего!», - завершил речь директор филармонии.

Открывала гала-концерт увертюра на русские темы, в исполнении симфонического оркестра. Продолжила выступление кантата Ипполитова-Иванова «Памяти А. С. Пушкина» в исполнении оркестра и сводного хора детских музыкальных школ Пскова и Великих Лук, Псковского колледжа искусств имени Римского-Корсакова. 

Романс Шебалина на слова Лермонтова «Утес» исполнил хор Псковского колледжа искусств имени Римского-Корсакова (дирижёр Инна Суровицкая). Стихотворение было создано поэтом незадолго до его гибели, в апреле 1841 года, а стало известно уже после его смерти из записной книжки, когда-то подаренной Лермонтову Одоевским. А в 1951 году Шебалин положил это стихотворение на музыку, создав романс.

Зрители прослушали и произведение Свиридова «Странное Рождество видевше». Оно пронизано евангельскими образами, пропитано религиозной символикой и мотивами. При создании «Песнопений и молитв» Свиридов поставил перед собой необычную задачу – создать светскую по форме, но православную по духу «литургическую музыку». Произведение следует традиции церковной музыки и своими корнями уходит в древние песнопения.

Русская народная песня в обработке Шостаковича «Как меня младу, младешеньку» изменила настроение гостей фестиваля радостными нотами и мотивами. 

На сцене в этот вечер также прозвучала кантата для хора и симфонического оркестра «Курские песни» Свиридова.  «Ты воспой, воспой, жавороночек» («тягальная» — мужская протяжная) из цикла народных песен.

Также зрители увидели руководителя Народного коллектива камерного хора «Кант» (Великие Луки) Ивана Беседина с тумбаком в руках.  «Турангалила» великолукского композитора Беседина, судя по аплодисментам в зале, очень понравилась зрителям. Название составлено из двух санскритских слов туранга и лила, что может быть истолковано как «песнь любви, гимн радости, времени, ритму, движению, жизни и смерти», а радость Турангалилы характеризуется как «сверхчеловеческая, льющаяся через край, ослепительная и совершенная», - пояснили в пресс-службе.

Завершала торжественный вечер Симфония №1 в 4-х частях соль минор Калинникова, которую исполнил симфонический оркестр Псковской филармонии. 

43-й Фестиваль русской музыки продлится до 26 апреля. Программу можно найти на сайте филармонии. На мероприятия еще осталось небольшое количество билетов. Их можно приобрести онлайн или в кассе на улице Некрасова, 24.

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