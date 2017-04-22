Спецгашение знака почтовой оплаты, посвящённого 775-летию Ледового побоища, состоится в Пскове

12:23, 22 апреля 2017, ПАИ

26 апреля в 12:00 в выставочном зале главного здания Псковского музея-заповедника на улице Некрасова, 7 состоится специальное гашение знака почтовой оплаты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Совместно с УФПС ПО – филиал ФГУП «Почта России», в выставочном зале, где экспонируется картина «Ведут псов-рыцарей во Псков» из фонда Иркутского художественного музея, пройдет специальное гашение знака почтовой оплаты, посвященного 775-летию Ледового побоища.