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Общество

Спецгашение знака почтовой оплаты, посвящённого 775-летию Ледового побоища, состоится в Пскове

26 апреля в 12:00 в выставочном зале главного здания Псковского музея-заповедника на улице Некрасова, 7 состоится специальное гашение знака почтовой оплаты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Совместно с УФПС ПО – филиал ФГУП «Почта России», в выставочном зале, где экспонируется картина «Ведут псов-рыцарей во Псков» из фонда Иркутского художественного музея, пройдет специальное гашение знака почтовой оплаты, посвященного 775-летию Ледового побоища.

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