Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» обойдётся в 40 млрд рублей

12:41, 22 апреля 2017, ПАИ

Ремонт и модернизация авианосца «Адмирал Кузнецов» начнется в сентябре на заводе под Мурманском, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ремонт обойдётся в 40 млрд рублей. Работыбудут проводиться 35-м судоремонтном заводе в Росляково.

Установленный на «Адмирале Кузнецове» «ракетный комплекс «Гранит» заменят на ракетный комплекс «Калибр-НК». При этом универсальные вертикальные пусковые установки 3С14 «будут унифицированы под запуск сверхзвуковых крылатых ракет «Оникс» и гиперзвуковых «Циркон».

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» построен по проекту 1143.5. Он был заложен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве 1 сентября 1982 года под наименованием «Рига». В процессе строительства и испытаний трижды переименовывался. В состав флота официально введен в январе 1991 года. На борту корабля, оснащенного взлетным трамплином, базируется авиагруппа.