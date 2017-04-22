Жители Новосельской волости вышли на субботник

14:52, 22 апреля 2017, ПАИ

Жители Новосельской волости Стругокрасненского района провели в Новоселье субботник по уборке территории от мусора.

Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации волости, в субботнике приняли участие около 150 жителей и представителей 10 различных предприятий и организаций. Самыми активными стали: Новосельская средняя общеобразовательная школа, Новосельский дом-интернат, ПСП № 6, СПК «Колос», Дом Культуры, магазины.

Были убраны улицы Школьная, Советская, Евстафьева, Давыдова, Светланова, Ручьевская, Первомайская, Вокзальная, переулок Ручьевской, а также территория возле беседки, школьный стадион, братское захоронение.

Все жители приняли активное участие. Откликнулись школьники, депутаты, представители Совета ветеранов во главе с председателем.

Администрация Новосельской волости благодарит всех неравнодушных жителей нашего села и предлагает всему населению Новосельской волости присоединиться к этому делу.