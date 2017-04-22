0
12:41
Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» обойдётся в 40 млрд рублей
10:59
На набережной реки Псковы начался Праздник псковского пирога (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10:49
Праздник псковского пирога отмечают горожане 22 апреля
09:45
На фестивале «Ледовое побоище» у Чудского озера начался зрительский день
22:21
Детские лагеря откроет этим летом Минобороны РФ
18:46
Переход бюджетников и пенсионеров на карты «Мир» утвердила Госдума
16:22
Программа празднования в Пскове 72-й годовщины Великой Победы
Еще новости
Общество

Жители Новосельской волости вышли на субботник

Жители Новосельской волости Стругокрасненского района провели в Новоселье субботник по уборке территории от мусора.

Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации волости, в субботнике приняли участие около 150 жителей и представителей 10 различных предприятий и организаций. Самыми активными стали: Новосельская средняя общеобразовательная школа, Новосельский дом-интернат, ПСП № 6, СПК «Колос», Дом Культуры, магазины.

Были убраны улицы Школьная, Советская, Евстафьева, Давыдова, Светланова, Ручьевская, Первомайская, Вокзальная, переулок Ручьевской, а также территория возле беседки, школьный стадион, братское захоронение.

Все жители приняли активное участие. Откликнулись школьники, депутаты, представители Совета ветеранов во главе с председателем.

Администрация Новосельской волости благодарит всех неравнодушных жителей нашего села и предлагает всему населению Новосельской волости присоединиться к этому делу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» обойдётся в 40 млрд рублей
22 апреля 2017
Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» обойдётся в 40 млрд рублей
На набережной реки Псковы начался Праздник псковского пирога (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22 апреля 2017
На набережной реки Псковы начался Праздник псковского пирога (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Праздник псковского пирога отмечают горожане 22 апреля
22 апреля 2017
Праздник псковского пирога отмечают горожане 22 апреля
На фестивале «Ледовое побоище» у Чудского озера начался зрительский день
22 апреля 2017
На фестивале «Ледовое побоище» у Чудского озера начался зрительский день
Детские лагеря откроет этим летом Минобороны РФ
21 апреля 2017
Детские лагеря откроет этим летом Минобороны РФ
Переход бюджетников и пенсионеров на карты «Мир» утвердила Госдума
21 апреля 2017
Переход бюджетников и пенсионеров на карты «Мир» утвердила Госдума
Программа празднования в Пскове 72-й годовщины Великой Победы
21 апреля 2017
Программа празднования в Пскове 72-й годовщины Великой Победы
«Ростелеком» повысил качество ТВ-изображения для абонентов в Псковской области
21 апреля 2017
«Ростелеком» повысил качество ТВ-изображения для абонентов в Псковской области 1

Идет загрузка...