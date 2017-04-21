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Пассажирский паром протаранил пирс на Канарских островах (ВИДЕО)

Перевозивший порядка 140 пассажиров паром врезался в пристань на Канарских островах (Испания), пострадавших нет, пишет «Интерфакс».

Паром судоходной компании Naviera Armas перевозил пассажиров с острова Гран-Канария на Тенерифе. Инцидент произошел в пятницу вечером, когда судно выходило из порта Лас-Пальмаса. Причиной аварии стали неполадки в электрике, из-за которых команда потеряла управление. Несмотря на значительный ущерб самому судну и пристани, пассажиры не пострадали, некоторые получили легкие травмы.

На место происшествия прибыли полиция, пожарные и другие службы. В судоходной компании пообещали предоставить пассажирам проживание в отелях Лас-Пальмаса, пока не будет возможности отправить их на Тенерифе другим рейсом, отмечается в сообщении.

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