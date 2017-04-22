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Общество

Должники смогут решить вопрос с выездом за границу за 18 минут

Снятие ограничений для должников на выезд за границу будет занимать 18 минут после погашения долга, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович на Красноярском экономическом форуме. Об этом пишет «Российская газета».

Сейчас базы данных Федеральной налоговой службы и Федеральной службы судебных приставов несостыкованы, за счет подготовленной интеграции их информационных систем люди, имеющие задолженность по налогам, смогут быстро избавиться от временных ограничений на выезд за пределы России.

Судебные приставы вправе через суд ограничить выезд человека за границу, если невзысканная задолженность составляет не менее 10 тысяч рублей.

Для снятия ограничений после погашения задолженности судебные приставы сначала должны принять соответствующее постановление, а затем уведомить об этом пограничников.

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