Главный военный прокурор России подал в отставку

14:20, 22 апреля 2017, ПАИ

Заместитель генпрокурора России — главный военный прокурор Сергей Фридинский подал в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совете Федерации.

«Поступило личное заявление Фридинского, где он просит об отставке», — сказал источник. По его словам, этот вопрос Совфед рассмотрит на заседании, которое состоится 26 апреля.

25 апреля вопрос предварительно обсудят комитетами палаты по конституционному законодательству и по обороне и безопасности в закрытом режиме.