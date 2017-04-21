Двух подростков в состоянии алкогольного и наркотического опьянения обнаружили полицейские на дискотеке в Острове

15:26, 22 апреля 2017, ПАИ

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области при силовой поддержке спецподразделения отдела Росгвардии по Псковской области провели профилактический рейд по местам массового досуга молодежи в городе Острове.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, полицейские обнаружили подростка, находившегося в увеселительном заведении в состоянии алкогольного опьянения, также установлен факт употребления наркотиков одним из посетителей дискотеки.