Двух подростков в состоянии алкогольного и наркотического опьянения обнаружили полицейские на дискотеке в Острове
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области при силовой поддержке спецподразделения отдела Росгвардии по Псковской области провели профилактический рейд по местам массового досуга молодежи в городе Острове.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, полицейские обнаружили подростка, находившегося в увеселительном заведении в состоянии алкогольного опьянения, также установлен факт употребления наркотиков одним из посетителей дискотеки.