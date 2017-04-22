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Общество

Инфоцентр псковского УМВД предоставляет справки о наличии или отсутствии судимости

Информационный центр УМВД России по Псковской области предоставлыет в электронном виде следующие государственные услуги МВД России:

- по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;

- по проставлению апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации;

- по выдаче архивных справок;

- по выдаче справок о реабилитации жертв политических репрессий;

- по выдаче справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ (прием заявлений и выдача готовых справок осуществляется только в МФЦ, расположенном по адресу: Псков, улица Белинского, 77а и его территориальных отделах приема заявителей (ссылка на «Перечень многофункциональных центров»).

В Информационном центре УМВД России по Псковской области функционирует Центр обслуживания по подтверждению учетных записей пользователей Единой системы идентификации и аутентификации, где квалифицированные и подготовленные сотрудники проведут регистрацию «личного кабинета» на Едином портале государственных услуг с последующим подтверждением учетной записи пользователя и подачей заявления на получение государственной услуги за 15-30 минут.

При себе необходимо иметь: паспорт; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); мобильный телефон.

 Центр обслуживания расположен по адресу: Псков Октябрский проспект, 48, подъезд № 3 со стороны Иркутского переулка, напротив комплекса Простория».

Время приема: понедельник – пятница с 9:00 до 12:00, суббота и воскресенье – выходные дни.

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