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Общество

Геннадий Падалка покидает отряд космонавтов

Российский космонавт Геннадий Падалка, который является мировым рекордсменом по проведенному в космосе времени, решил покинуть отряд космонавтов. сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Юрия Лончакова.

«Поступило заявление Геннадия Ивановича об отчислении из отряда, оно будет рассмотрено на межведомственной комиссии примерно через две недели», — сказал он.

Лончаков заявил, что в центре «не видят большой трагедии» в уходе Падалки, так как в 2017 году объявили новый набор. Он добавил, что в отряде «немало космонавтов», которые еще не летали в космос.

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