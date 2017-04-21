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Культура

Выставка эскизов костюмов и декораций к операм Мусоргского откроется в Куньинском районе

26 апреля в 14:00 в музее-усадьбе М. П. Мусоргского в селе Наумово Куньинского района состоится открытие выставки эскизов костюмов и декораций к операм М.П. Мусоргского

В рамках фестиваля «Русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакого» в музее-усадьбе состоится открытие выставки «Эскизы костюмов и декораций к операм М. П. Мусоргского «Борис Годунов» и «Хованщина», автор художник-декоратор Мариинского театра А. В. Крючкова (Санкт-Петербург). Экспонаты выставки представлены из фондов музея-усадьбы М. П. Мусоргского.

 

После открытия выставки состоится концерт дуэта аккордеонистов Липецкой филармонии. Дуэт создан в 2015 году двумя талантливыми музыкантами: заслуженным артистом России Владимиром Селявкиным и лауреатом международного конкурса Максимом Аникеевым.

Репертуар дуэта включает в себя произведения Т. Хренникова, А. Фоссена, Е. Доги, А. Пьяццолы, К. Гарделя, В. Монти, Р. Эрнандеса, В.Лепина и многих других композиторов.

 

Стоимость посещения 100 рублей с человека (школьники бесплатно). Дополнительная информация по телефону 8(81149) 31-140.

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