Выставка эскизов костюмов и декораций к операм Мусоргского откроется в Куньинском районе

17:28, 22 апреля 2017, ПАИ

26 апреля в 14:00 в музее-усадьбе М. П. Мусоргского в селе Наумово Куньинского района состоится открытие выставки эскизов костюмов и декораций к операм М.П. Мусоргского

В рамках фестиваля «Русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакого» в музее-усадьбе состоится открытие выставки «Эскизы костюмов и декораций к операм М. П. Мусоргского «Борис Годунов» и «Хованщина», автор художник-декоратор Мариинского театра А. В. Крючкова (Санкт-Петербург). Экспонаты выставки представлены из фондов музея-усадьбы М. П. Мусоргского.

После открытия выставки состоится концерт дуэта аккордеонистов Липецкой филармонии. Дуэт создан в 2015 году двумя талантливыми музыкантами: заслуженным артистом России Владимиром Селявкиным и лауреатом международного конкурса Максимом Аникеевым.

Репертуар дуэта включает в себя произведения Т. Хренникова, А. Фоссена, Е. Доги, А. Пьяццолы, К. Гарделя, В. Монти, Р. Эрнандеса, В.Лепина и многих других композиторов.

Стоимость посещения 100 рублей с человека (школьники бесплатно). Дополнительная информация по телефону 8(81149) 31-140.