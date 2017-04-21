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Три убийства совершено в Псковской области 22 апреля

22 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в индивидуальном жилом доме в Пскове тела 63-летнего жителя города Владимира с раной заушной области. По этомуфакту следственным отделом по Пскову следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, к преступлению причастен 70-летний брат потерпевшего. Встретив потерпевшего к своему юбилею, он поссорился с ним и убил его ударом ножа.

В этот же день в частном домовладении в одном из населенных пунктов Островского района обнаружено тело 68-летней женщины с множественными ножевыми ранениями в области головы, шеи и туловища. В совершении убийства подозревается 46-летний сын потерпевшей.

Также поступило сообщение об обнаружении в частном доме в Порхове тела 50-летнего мужчины с рублеными ранами головы.

Известно, что сегодня с указанного адреса был госпитализирован другой мужчина с аналогичными телесными повреждениями.

По всем фактам на местах происшествий продолжают работать следователи территориальных следственных отделов, следователи-криминалисты аппарата управления и полицейские. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.  

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