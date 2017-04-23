День Терентия Маревного наступил сегодня по народному календарю

09:03, 23 апреля 2017, ПАИ

Сегодня, 23 апреля, наступил день Терентия Маревного. Об этом сообщает портал calend.ru

В этот день православные отмечают память 33 мучеников, в числе которых Терентий, Помпий, Африкан и другие. Они пострадали за веру в 249–251 годах.

Солнце сегодня должно показываться в мареве — то есть в тумане. Отсюда появилось и прозвище святого Терентия. Если солнце при восходе было окружено дымкой, то год обещал быть хлебородным, а если небо оказывалось ясным — крестьяне считали, что придется поле перепахивать и снова засевать.

В этот период в разгаре было весеннее бездорожье, повсюду текли ручьи, глина. В народе говорили: «На Терентия дорога рушится», «Кругом грязь — ни проехать, ни пройти».