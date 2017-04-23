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Общество

Всемирный День английского языка отмечается сегодня

Сегодня, 23 апреля, отмечается Всемирный День английского языка. Об этом сообщает портал calend.ru.

Впервые День английского языка, как и дни других официальных языков ООН, отметили в 2010 году. Установить особые даты, в которые следует отдавать должное языкам организации, предложил департамент по связям с общественностью. Цель новых праздников — укрепить традиции многоязычия в мире.

Организация объединенных наций выделила в календаре шесть дней — по одному на каждый из официальных языков. Датой празднования английского языка стал день рождения Уильяма Шекспира — великого английского поэта, писателя, самого знаменитого драматурга мира. Из-под пера Шекспира вышло пять поэм, 10 хроник, 11 трагедий, 17 комедий и 154 сонета. В числе его произведений — известные любому цивилизованному жителю планеты «Ромео и Джульетта», «Отелло», «Гамлет, принц датский», «Король Лир» и другие. Благодаря широкому распространению английского языка, многие поклонники творчества Шекспира читают его книги в оригинале.

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