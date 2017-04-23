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Общество

Всемирный День книг и авторского права празднуется сегодня

Сегодня, 23 апреля, отмечается Всемирный День книг и авторского права.

Как сообщает портал calend.ru, в этот день в 1616 году ушли из жизни М.Сервантес, У.Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Это также день рождения или смерти таких известных авторов, как Морис Дрюон, Хальдоур Лакснесс, Дж.Пла и Мануэль Мехиа Вальехо.

Генеральная конференция ЮНЕСКО решила отдать в этот день дань уважения книгам и авторам, призывая всех, и особенно молодежь, находить удовольствие в чтении и уважать незаменимый вклад тех, кто содействовал социальному и культурному прогрессу человечества. Тогда и был учрежден Всемирный день книг и авторского права и Премия ЮНЕСКО за пропаганду идеалов терпимости в детской и юношеской литературе.

Решение было принято с целью просвещения, развития осознания культурных традиций, а также с учётом того, что книги являются наибольшим средством распространения знания, самым надёжным способом его сохранения. В резолюции отмечается эффективность проведения в этот день книжных выставок и ярмарок.
 

 

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