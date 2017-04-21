Жители Псковской области проверили знания по истории Великой Отечественной войны

09:46, 23 апреля 2017, ПАИ

22 апреля жители Псковской области приняли участие во всероссийской акции и написали тест по истории Великой Отечественной войны. Координатором акции в очередной раз выступили члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Официально о своём участии заявили 14 муниципалитетов: Псков, Великие Луки, Невель, Пыталово, Красногородск, Палкино, Печоры, Новоржев, Струги Красные, Кунья, Плюсса, Опочка, Пушкинские Горы и Остров. Но, по словам председателя парламента Дениса Матвеева, участвующих может быть и больше – предложение было направлено во все районы и на местах организаторы имели возможность связаться напрямую с основным координатором – тестирование проходит в рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией» Молодёжного парламента при Государственной Думе.

Денис Матвеев отвечал за организацию на площадке №1 – в аудитории 63 Псковского государственного университета, там же он и написал тест. «В университете тестирование прошли 110 человек – конечно, в основном, школьники и студенты. На ответы ушло около тридцати минут. Вопросы сложные, «закрученные», и даже по подходу к формулировкам отличаются от прошлогодних – в самой сути вопроса заложено какое-то событие. Это не школьная программа, тут скорее требуются углублённые знания – рассчитано на эрудированного интересующегося историей человека», - рассказал председатель Молодёжного парламента.

На площадке ПсковГУ все тесты сразу были проверены, организаторы вывесили результаты. Но тестирование продолжается – ответить на вопросы можно онлайн на сайте кдгр.рф до конца суток. «На сайте вопросы отличаются, а если какие-то и похожи, то иначе сформулированы и стоят в другом порядке», - сообщил председатель Молодёжного парламента.

По мнению Дениса Матвеева, такое тестирование не должно ограничиваться только лишь проверкой эрудиции. Для того, чтобы акция была не просто срезом знаний, а приносила пользу участникам, необходим дальнейший разбор заданий. Председатель Молодёжного парламента отметил, что такую перспективу он обсуждал с коллегами из других регионов в Молодёжном парламенте при Государственной Думе.

«Это должен быть интерактивный, доступный каждому желающему ресурс, где могла бы быть размещена подробная презентация. Например, сайт проекта «Каждый день горжусь Россией», - предположил Денис Матвеев.

Добавим также, что как и в прошлом году свои знания по истории Великой Отечественной войны в стенах университета проверили заместитель начальника регионального Управления образования Александр Егоров и председатель общественной организации «Историческая память» Павел Дроздов.

Павел Дроздов перед началом тестирования подарил Молодёжному парламенту книгу о псковичах в истории Российского флота – «Во славу России», изданную общественной организацией «Историческая память» на средства областного гранта для СОНКО.

Сам же Денис Матвеев рассказал участникам акции о проекте «Молодёжная команда страны».

Напомним, что Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны включает 30 вопросов, на которые нужно ответить в течение 30 минут. Тестирование на всех общественных площадках страны началось одновременно – 22 апреля в 11:00, однако, ответить на вопросы в онлайн режиме можно в течение суток – до 23.59.