Об эффективном способе улучшения памяти рассказали ученые

10:01, 23 апреля 2017, ПАИ

Американские ученые из Пенсильванского университета заявили о новом эффективном методе улучшения памяти, который основан на имплантации устройства в мозг и электростимуляции. Об этом сообщает газета «Известия».

В эксперименте участвовали люди с эпилепсией, которая может ухудшать когнитивные навыки. Испытуемым предстояло выполнить ряд тестов на способность к запоминанию. В Ходе тестов ученые производили электростимуляцию отделов мозга, отвечающих за память.

В итоге выяснилось, что если мозг стимулировался при высокой активности, то это снижало способность к запоминанию. Напротив, если электростимуляция производилась при низкой активности мозга, то способности к запоминанию становились гораздо лучше.