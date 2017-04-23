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Общество

Об эффективном способе улучшения памяти рассказали ученые

Американские ученые из Пенсильванского университета заявили о новом эффективном методе улучшения памяти, который основан на имплантации устройства в мозг и электростимуляции. Об этом сообщает газета «Известия».

В эксперименте участвовали люди с эпилепсией, которая может ухудшать когнитивные навыки. Испытуемым предстояло выполнить ряд тестов на способность к запоминанию.  В Ходе тестов ученые производили электростимуляцию отделов мозга, отвечающих за память.

В итоге выяснилось, что если мозг стимулировался при высокой активности, то это снижало способность к запоминанию. Напротив, если электростимуляция производилась при низкой активности мозга, то способности к запоминанию становились гораздо лучше.

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