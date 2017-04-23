Великобритания прожила день без угля впервые с конца XIX века

16:05, 23 апреля 2017, ПАИ

21 апреля в Великобритании целый день не использовали уголь для производства электричества — впервые с 1882 года, когда в Лондоне был запущен первый централизованный угольный генератор. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на данные оператора электроэнергии National Grid.

До этого самый непрерывный энергетический период без угля в стране составлял 19 часов. Впервые он был отмечен в мае 2016 года и повторен 20 апреля 2017 года. Последняя глубинная угольная шахта в Великобритании закрылась в декабре 2015 года, завершив насчитывавшую несколько веков историю национальной глубинной угледобычи.

«Десять лет назад день без угля был бы невообразим, а ещё через десять лет наша энергетическая система кардинально изменится», - заявил представитель Greenpeace Ханна Мартин.

К 2025 году британское правительство планирует поэтапно закрыть или перепрофилировать последние в стране электростанции, работающие на угле, чтобы сократить выбросы в атмосферу.