Ограничить рекламу фаст-фуда предложил Минздрав

13:01, 23 апреля 2017, ПАИ

Минздрав России предложил ограничить рекламу фаст-фуда, сладостей и газировки, свидетельствует текст обновленного варианта стратегии по формированию здорового образа жизни до 2025 года.

Как пишет «Известия», предложено ограничить все формы рекламы пищевых продуктов, содержащих высокое количество насыщенных жиров, транс-жиров, сахара или соли. Подчеркнуто, что ограничение должно коснуться рекламы, направленной, прежде всего, на детей.

Речь в документе идет о законодательном ограничении рекламы таких продуктов, как «сладкие, особенно, газированные напитки, чипсы, фаст-фуд, шоколадные батончики, колбасные изделия».