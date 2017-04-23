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Общество

Минздрав предложил запретить курение вейпов в общественных местах

Минздрав выступил за запрет курения вейпов и электронных сигарет в общественных местах. В разработанной ведомством стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года уточняется, что в настоящее время ввоз, продажа и потребление этих изделий не контролируется. Об этом сообщает газета «Известия».

В ведомстве полагают, что отсутствие контроля со стороны властей «приводит к резкому увеличению распространенности потребления этих продуктов, особенно подростками».

Кроме того, Минздрав выступает за запрет продажи вейпов лицам, не достигшим 21 года.

 

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