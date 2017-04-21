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Политика

Оказать поддержку в сфере книготорговли распорядился Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился принять комплекс мер для поддержки негосударственных организаций в сфере книготорговли и распространения печатных средств массовой информации. Соответствующий документ опубликован в субботу на сайте правительства, передает «Известия».

«Утвержден комплекс мер по поддержке развития негосударственных организаций в сфере книготорговли (книгораспространения) и распространения печатных средств массовой информации (в том числе через обеспечение условий для развития розничной сети распространения)», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

В соответствии с текстом документа Минэкономразвития поручено проработать вопрос о создании условий для отнесения субъектов малого и среднего предпринимательства к субъектам социального предпринимательства. Кроме того, в распоряжении также говорится о необходимости принятия региональных программ поддержки, развития и популяризации чтения в печатном и электронном виде.

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