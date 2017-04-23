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Общество

Новый документальный фильм об истории Михайловского заповедника показали жителям Пушкиногорья

22 апреля жителям Пушкиногорья, в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2017»: «Революция и судьба», показали новый фильм из большого документального кинопроекта об истории Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, этот проект воплощает в жизнь творческая группа сотрудников заповедника под руководством ведущего специалиста музейной службы информации Николая Алексеева.

Новая серия рассказывает о событиях 1917—1941 годов. «Это было трагическое время: почти сразу после октябрьского переворота усадьбы Михайловское, Петровское, Тригорское, как и другие «дворянские гнёзда», были сожжены, а то, что уцелело, даже после того как псковские пушкинские места были объявлены заповедными и взяты под охрану государства, нещадно разрушалось неграмотными управленцами и сменявшими друг друга собственниками-временщиками», - рассказала Л. Токарева.

При подготовке фильма были использованы архивные документы и фотоматериалы, включенные в видеоряд наряду с немногочисленными кадрами хроники начала ХХ столетия. Большая часть ленты – это современные съёмки с использованием различных эффектов, элементами реконструкции. «Спасибо вам, ваш фильм задевает за живое, — обратился после просмотра к руководителю творческой группы зритель и коллега, гость музея, кандидат исторических наук, заведующий сектором редких книг, рукописей и фотофондов Государственного музея-усадьбы «Архангельское» (Москва) Константин Боленко. — Вы сумели показать, как созданное талантом и усилиями многих поколений культурное наследие может быть стёрто до фундамента буквально за год-другой и как губительно для общества подобное развитие событий».

Лидия Токарева напомнила, что усилиями творческой группы под началом Николая Алексеева до этого уже был подготовлен фильм, рассказывающий об истории псковских пушкинских мест в период с 1911 по 1917 год. Работу над проектом в музее намерены продолжать и далее.

 

 

 

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