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Общество

Показ оперы «Не только любовь» прошел в Псковской филармонии

22 апреля на сцене БКЗ филармонии в рамках Фестиваля русской музыки состоялась опера «Не только любовь» Родиона Щедрина, представленная театром «Санктъ-Петербургъ Опера», режиссера Юрия Александрова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Склад и характер музыки в опере Щедрина нов и самобытен. При первом «взгляде» музыка очень проста. Но при близком рассмотрении зритель может увидеть всё богатство чувств и музыкальных красок, заложенных в ней. Герои и их образы выглядят очень естественно. Текст понятен, а пластика прозрачна. Оркестр под управлением Александра Гойхмана в опере звучит ярко и сочно», - отметили в пресс-службе.

 

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