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Общество

Концерт группы «Калинов мост» состоится сегодня в Пскове

Сегодня, 23 апреля, в 17:00, в БКЗ филармонии, в рамках Фестиваля русской музыки, состоится концерт группы «Калинов Мост». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.  

Музыканты выступят с программой «Тридесятое царство». Группа «Калинов Мост», получившая титул «легенды русского рока», родилась в Новосибирске осенью 1984 года.  За годы существования коллектива, начав с фолк-рока, музыканты прошли несколько стадий экспериментов, превратившись в итоге в группу, играющую христианский рок.

В программе концерта прозвучат лучшие произведения «Калинова Моста» прошлых лет, которые будут органично дополнены новыми песнями. В составе группы выступят Дмитрий Ревякин, Виктор Чаплыгин, Константин Ковачев, Андрей Баслык, Александр Владыкин.

Билеты можно приобрести онлайн, а также в кассе БКЗ.

 

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