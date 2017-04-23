Концерт группы «Калинов мост» состоится сегодня в Пскове

10:59, 23 апреля 2017, ПАИ

Сегодня, 23 апреля, в 17:00, в БКЗ филармонии, в рамках Фестиваля русской музыки, состоится концерт группы «Калинов Мост». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Музыканты выступят с программой «Тридесятое царство». Группа «Калинов Мост», получившая титул «легенды русского рока», родилась в Новосибирске осенью 1984 года. За годы существования коллектива, начав с фолк-рока, музыканты прошли несколько стадий экспериментов, превратившись в итоге в группу, играющую христианский рок.

В программе концерта прозвучат лучшие произведения «Калинова Моста» прошлых лет, которые будут органично дополнены новыми песнями. В составе группы выступят Дмитрий Ревякин, Виктор Чаплыгин, Константин Ковачев, Андрей Баслык, Александр Владыкин.

Билеты можно приобрести онлайн, а также в кассе БКЗ.