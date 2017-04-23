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Общество

Пропавшего хриплого жителя Пскова разыскиает полиция

Полиция Пскова разыскивает жителя областного центра Петра Дика, 1965 года рождения. Этот гражданин пропал без вести на территории Пскова в мае 2016 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 50 лет, рост 176 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые с проседью, есть лобная залысина, брови прямые светлые, глаза голубые, нос прямой. Размер обуви 43-44.

Особые приметы: отсутствуют все зубы, из-за чего шепелявит. Дыхание хриплое. Возможно, страдает бронхитом, либо астмой.

Полиция Пскова просит всех, кто располагает информацией о местонахождении обращаться по телефонам: 59-63-09, 59-63-22, 8-921-215-08-89  или  02.

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