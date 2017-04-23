Опасность белого вина для женщин выявили ученые

16:40, 23 апреля 2017, ПАИ

Международная группа ученых в ходе исследования установила, что женщины, отдающие предпочтение белому вину или ликерам, чаще других страдают от проблем с кожей лица, передает газета «Известия».

Научную работу на эту тему провели эксперты из Китая и США. По их данным, у дам, употребляющих этот алкоголь, чаще встречается розацеа - заболевание, характеризующееся высыпаниями ярко-розового цвета.

Исследование проводилось среди 83 тыс. женщин. В ходе исследования сравнивалось количество потребляемого ими алкоголя.