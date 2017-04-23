Ученые узнали из древних рисунков об изменившей ход истории комете

17:51, 23 апреля 2017, ПАИ

Ученые узнали из древних рисунков храмового комплекса Гёбекли-Тепе об изменившей ход истории комете. Об этом заявило издание «The Telegraph» со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета.

Они предположили, что рисунки на каменных рельефах изображают небесные тела и, сопоставив их с картой созвездий того времени, выяснили, что около 10950 до нашей эры на Землю упала комета, сообщает.

Это катастрофа вызвала длительное похолодание и изменение условий жизни людей по всей планете.

Гёбекли-Тепе, найденный в Турции, является древнейшим храмом и обсерваторией, найденной на сегодняшний день.