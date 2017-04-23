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Общество

Более 20 тысяч литров поддельного алкоголя обнаружили полицейские в Пскове

В Пскове сотрудники полиции изъяли более 20 литров контрафактного алкоголя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе проводимых мероприятий полицейские в складском помещении по улице Шоссейной в Пскове обнаружили 21 500 литров алкоголя, в том числе водки, коньяка, текилы, виски и вина. Эта продукция имела явные визуальные признаки контрафактности. В ходе криминалистического исследования установлено, что федеральные специальные марки продукции являются поддельными.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». Проводится расследование.

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