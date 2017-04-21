Мутко посчитал достаточными действующие законы против допинга

15:42, 23 апреля 2017, ПАИ

Вице-премьер РФ Виталий Мутко высказался против дополнительного расширения существующего российского законодательства, касающегося борьбы с допингом в спорте. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Считаю, обсуждать новые инициативы нет необходимости. Мы можем генерировать что угодно. На сегодня законодательная база достаточная, надо в этой реалии остаться и поработать», - сказал он.

Так Виталий Мутко ответил на вопрос о законопроекте, предложенном депутатами ЛДПР, предполагающем отстранение тренеров от работы за нарушение антидопинговых правил их подопечными.

Вице-премьер напомнил, что не так давно заработал законопроект, предусматривающий уголовное наказание для тех, кто побуждал спортсмена к использованию допинга - тренеров, врачей, других лиц.