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Политика

Мутко посчитал достаточными действующие законы против допинга

Вице-премьер РФ Виталий Мутко высказался против дополнительного расширения существующего российского законодательства, касающегося борьбы с допингом в спорте. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Считаю, обсуждать новые инициативы нет необходимости. Мы можем генерировать что угодно. На сегодня законодательная база достаточная, надо в этой реалии остаться и поработать», - сказал он.

Так Виталий Мутко ответил на вопрос о законопроекте, предложенном депутатами ЛДПР, предполагающем отстранение тренеров от работы за нарушение антидопинговых правил их подопечными.

Вице-премьер напомнил, что не так давно заработал законопроект, предусматривающий уголовное наказание для тех, кто побуждал спортсмена к использованию допинга - тренеров, врачей, других лиц.

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