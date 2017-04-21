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Политика

Скончался бывший вице-премьер правительства РФ Алексей Большаков

21 апреля, в Санкт-Петербурге, на 78-м году жизни скончался бывший вице-премьер российского правительства Алексей Большаков.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центре им. В. А. Алмазова. Сообщается, что пациент неоднократно поступал на лечение, однако «болезнь развивалась стремительно». «Алексей Алексеевич скончался вечером 21 апреля», – приводит агентство сообщение медцентра.

Алексей Большаков работал в кабмине в 1994-1997 годах.

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